США отказались передавать Украине снаряды с обедненным ураном Пентагон: США не передадут Украине снаряды с обедненным ураном вслед за Британией

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Контейнеры с обедненным гексафторидом урана

Вашингтон не планирует передавать Украине снаряды с обедненным ураном, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, слова которого приводит ТАСС. Ранее 21 марта о поставках такого вида оружия сообщила Великобритания.

Насколько я знаю, нет. Мы — нет, — ответил Райдер на вопрос о передаче снарядов Украине.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.

Российский президент Владимир Путин отметил, что Москва будет вынуждена реагировать на поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Он также добавил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны». По мнению военного эксперта Константина Сивкова, применение снарядов с обедненным ураном на Украине может угрожать здоровью мирных жителей, вызвав вспышки онкологических заболеваний.