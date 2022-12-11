В США объявили об усилении опиоидного кризиса Медэксперты США: пандемия COVID-19 привела к расширению опиоидного кризиса в стране

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В США пандемия коронавируса оказала негативное влияние на статистику случаев передозировок опиоидными препаратами. Причиной называют социальную изоляцию и сбои в лечении случаев наркозависимости. Об этом РИА Новости рассказали американские медицинские эксперты.

Отмечается, что применение опиоидов росло в США на протяжении десятилетий. Одной из причин роста стало появление на рынке сильнодействующих и вызывающих привыкание обезболивающих и, как следствие, расширение незаконного производства фентанила, необходимого для изготовления таких препаратов.

Первоначально, незаконно произведенный фентанил в основном применялся в качестве подделки или заменителя героина, и многие из его потребителей выработали толерантность к опиоидам. Новый всплеск смертности за последнее время произошел из-за того, что поставщики подмешивали фентанил в поддельные лекарства, некоторые из которых принимают люди, не испытывавшие на себе прежде воздействие опиоидов и стимуляторов, — пояснил профессор Университета Карнеги Меллон Джонатан Колкинс.

По данным Центров по контролю за заболеваниями, с 2019 по 2020 год общее число смертей от передозировки наркопрепаратами в стране выросло на 30% и стало рекордным. В 2021 году показатель вырос еще на 15% и превысил планку в 100 тысяч человек. Отмечается, что фентанил стали добавлять в другие наркотики и риски смерти людей значительно выросли.

По мнению Колкинса, еще одной причиной ухудшения ситуации стало то, что ряд медицинских служб во время пандемии были закрыты, часть зависимых пациентов утратила доступ к своему лечению и это завершилось трагически. Кроме того, в начале пандемии многие американцы резко сократили социальное взаимодействие и остались наедине со своими медицинскими проблемами и зависимостями от препаратов.

Ранее врач-невролог Ольга Родионова предупредила, что применение анальгетиков при частой головной боли может помешать своевременному диагностированию серьезных заболеваний. Кроме того, чрезмерный прием подобных препаратов чреват осложнениями, вылечить которые может оказаться сложнее, чем саму причину головной боли.

Врач-терапевт Надежда Чернышова также рассказала, что употребление обезболивающих таблеток без назначения врача может привести к головной боли. Также такие последствия может вызвать бесконтрольный прием медикаментов. По ее словам, причиной реакции может служить индивидуальная непереносимость препарата или банальная передозировка. В последнем случае прием обезболивающего препарата может перерасти в зависимость.

Опрос показал, что каждый третий россиянин (33%) считает, что в аптечке на работе обязательно должны быть успокоительные средства. Больше половины опрошенных добавили бы в нее обезболивающие средства, а почти четверть (22%) считает, что в офисной аптечке должны быть капли для глаз.