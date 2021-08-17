В США объявили о падении «имперской Америки»

Катастрофичный по своим последствиям уход США из Афганистана говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты. Об этом в своей статье «Падение имперской Америки» в издании The American Conservative заявил журналист Род Дреер.

По мнению автора, итогом политики, проводимой в последние годы Вашингтоном, стало «господство» Ирана в Ираке, деление Сирии между правительством в Дамаске, Турцией и курдами и установление власти талибов в Афганистане. Как отмечает Дреер, это то, что получилось из «крестового похода» президента Джорджа Буша и американского лидерства президентов Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

И что самое важное, в афганской катастрофе виновато высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности, — отметил журналист.

Журналист подчеркнул, что нынешняя американская элита, по его мнению, в большей степени заинтересована в ведении «культурных войн». Так, в июне, когда талибы готовили наступление, посольство США в Кабуле объявило «месячник гордости ЛГБТ», а возглавляющий Объединённый комитет начальников штабов генерал Марк Милли рассказывал конгрессу, что американские солдаты должны читать книги по критической расовой теории для лучшего понимания «белой ярости».

Эти люди разрывают нашу страну на части, проталкивая концепцию неорасизма и дикие гендерные теории. <...> Эти люди не в состоянии обеспечить достойное будущее большинству американцев, но о своих собственных детях они несомненно позаботились, — резюмирует автор.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели на фоне вывода оттуда войск США. В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.