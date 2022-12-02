В США объяснили слова Байдена про готовность к диалогу с Путиным Кирби: слова Байдена про потенциальную готовность к диалогу с Путиным не меняют позиции США по Украине

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Высказывания президента США Джо Байдена про потенциальную готовность к диалогу с его российским коллегой Владимиром Путиным не подразумевают изменения позиции Белого дома по украинскому конфликту, заявил представитель Госдепа Соединенных Штатов Джон Кирби. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в СНБ США, глава РФ не заинтересован в диалоге. Кирби подчеркнул, что Байден был последователен в своем утверждении.

Президент [Байден] был очень последователен в этом. <...> Президент вчера (1 декабря. — NEWS.ru) четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас. Он также сказал, что Путин абсолютно не проявляет интереса к какого-либо рода диалогу. <...> Президент не имел в виду, что сейчас время для переговоров [по Украине], — цитирует Кирби ТАСС.

Кроме того, он озвучил позицию американской администрации, где считают, что решение о возможности переговоров должны принять власти Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин по-прежнему открыт для переговоров ради обеспечения интересов и достижения целей страны. Он подчеркнул, что до начала спецоперации Путин пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, однако взаимности от них не последовало. Представитель Кремля также отметил, что переговоры не состоятся, если Соединенными Штатами ставится условие по выходу России с Украины.