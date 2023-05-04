В США объяснили попытку ВСУ атаковать Кремль 19FortyFive: атакой ВСУ на Кремль Москву подталкивают к неразумному нападению

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на Кремль с целью подвигнуть Россию к «неразумному нападению» в преддверии начала украинского контрнаступления, заявил эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье, опубликованной изданием 19FortyFive. По его мнению, Киев также мог надеется, что Москва перенаправит средства противовоздушной обороны, задействованные на передовой.

Украинцы, возможно, захотели подтолкнуть русских к какому-то неразумному нападению в преддверии долгожданного украинского наступления, — предположил журналист.

Он объяснил действия Киева тем, что властям Украины было бы выгодно, если бы Россия захотела «упреждающе сорвать любые дополнительные атаки на Москву».

Россия, в конце концов, великая держава, — считает Фарли.

Ранее американский журналист и юрист Гленн Гринуолд заявил, что версия западных средств массовой информации о том, что атака беспилотников на Кремль была спланирована в Москве, выглядит несостоятельной. По его мнению, эта версия ничем не лучше смехотворных утверждений о подрыве Россией «Северных потоков».