В США объяснили покупку санкционного медоборудования из РФ

https://static.news.ru/photo/659fb366-7656-11ea-b9da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты имели право покупать медицинское оборудование с помощью Российского фонда прямых инвестиций, оказавшегося под санкциями.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США сообщают ТАСС и Reuters.

Собеседник Reuters заявил, что нахождение РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) под санкциями не является препятствием для приобретения медоборудования с его помощью.

Источник ТАСС отметил: США «ценят, что Россия продала все эти принадлежности по цене ниже рыночной».

Как ранее писал NEWS.ru, политолог Александр Асафов объяснил, почему на Западе начали критиковать помощь, которую Россия направила в США и Италию для борьбы с коронавирусом. Зарубежные аналитики говорят, что Кремль использует гуманитарные грузы для снижения санкционного давления.