В США рассказали, почему в НАТО ненавидят Зеленского Экс-разведчик ВС США Риттер рассказал о скрытой ненависти к Зеленскому в НАТО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Надежды Владимира Зеленского на то, что Украину примут в НАТО иллюзорны, поскольку Запад в тайне ненавидит украинского президента, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Украину никогда не примут в НАТО, подчеркнул он в эфире U.S. Tour of Duty.

Бывший разведчик отметил, что Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет НАТО, но и даже не понимает истинного отношения к нему на Западе.

Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют, — сказал Риттер.

Так он ответил на вопрос о гарантиях безопасности, о которых говорил Зеленский на фоне разговоров о вступлении Киева в НАТО.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые члены НАТО так боятся Россию, что не дают возможности Украине вступить в Альянс. Он добавил, что не знает, стоит ли участвовать в июльском саммите военно-политического блока в Вильнюсе, если Киев не получит какого-либо сигнала о своем статусе.