В США обнаружили обломки пропавшего F-35 Военные США спустя сутки обнаружили обломки пропавшего истребителя F-35

Фото: Staff Sgt. Kaitlyn Ergish/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США обнаружили обломки пропавшего в Южной Каролине истребителя F-35, эти данные подтвердили представители Объединенной базы ВС США Чарльстон. В записи, размещенной в социальной сети Х (ранее Twitter), они уточнили, что к фрагментам самолета не следует приближаться, а их вывозом займется Корпус морской пехоты.

Личный состав Объединенной базы ВС США Чарльстон в тесной координации с местными властями нашел поле с обломками в округе Уильямсбург. Обломки были обнаружены в двух часах к северо-востоку от Объединенной базы ВС США Чарльстон, — говорится в сообщении.

О внештатной ситуации с американским истребителем F-35B Lightning II у побережья Южной Каролины стало известно 18 сентября. Местные СМИ сообщили, что пилот самолета успел катапультироваться, сейчас военные занимаются поисками воздушного судна. Инцидент произошел около авиабазы морской пехоты Бофорт.

При этом конгрессвумен Нэнси Мейс заявила. что американские военные не знают, где в может находиться пропавший истребитель. Она отметила, что провела по этому поводу встречу с представителями Вооруженных сил США и не получила никаких ответов.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что истребитель F-35B способен пролететь сотни миль без пилотируемого управления. Он предположил, что неуправляемый самолет мог упасть на побережье.