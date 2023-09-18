Американский истребитель F-35 разбился в Южной Каролине

Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский истребитель F-35B Lightning II разбился у побережья Южной Каролины, сообщила газета USA Today. Пилот самолета успел катапультироваться, сейчас военные ищут воздушный борт.

Инцидент произошел около авиабазы морской пехоты Бофорт. Над поиском пропавшего истребителя работают группы быстрого реагирования. F-35 входил в состав учебно-боевой эскадрильи истребителей второго авиаполка морской пехоты. Пилот был госпитализирован в стабильном состоянии, сообщили в военной базе в Чарльстоне.

Недавно два самолета столкнулись в небе над американским штатом Невада во время воздушной гонки. В результате авиакатастрофы два пилота погибли. Оба самолета полностью разрушились. По факту произошедшего Ассоциация воздушных гонок Рино (RARA) начала расследование совместно с экспертами Национального совета по безопасности на транспорте. Местные власти и Федеральное управление гражданской авиации США также приняли участие в установлении всех деталей авиакатастрофы.

До этого в Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате погибли пять человек. Еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда он заходил на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.