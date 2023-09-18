Два летчика погибли при столкновении самолетов в США

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Два самолета столкнулись в небе над американским штатом Невада во время воздушной гонки, сообщили в Ассоциации воздушных гонок Рино (RARA) в соцсети Twitter (X). В результате авиакатастрофы два пилота погибли.

Два члена нашей гоночной семьи, Ник Мэйси и Крис Рашинг, погибли в результате аварии при приземлении, — сказано в заявлении.

Оба самолета полностью разрушились. По факту произошедшего RARA начала расследование совместно с экспертами Национального совета по безопасности на транспорте. Местные власти и Федеральное управление гражданской авиации США также участвуют в установлении всех деталей авиакатастрофы.

Отмечается, что никто из зрителей не пострадал. При этом все запланированные воздушные гонки были отменены.

Ранее стало известно, что авиакатастрофа в Бразилии унесла жизни 14 человек. Крушение самолета произошло в районе экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонка на севере страны в субботу, 16 сентября. На борту Embraer Bandeirante летели 12 туристов и два члена экипажа. Трагедия случилась во время захода борта на посадку. В момент приземления в районе аэродрома шел сильный дождь. При этом неизвестно, были ли в самолете иностранные граждане.