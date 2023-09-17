При крушении самолета в Бразилии погибли 14 человек

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Авиакатастрофа в Бразилии унесла жизни 14 человек, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на власти муниципалитета Барселуш в штате Амазонас. Крушение самолета произошло в районе экваториальных дождевых лесов бассейна реки Амазонка на севере страны в субботу, 16 сентября.

На борту Embraer Bandeirante летели 12 туристов и два члена экипажа. Трагедия произошла во время захода борта на посадку. В момент приземления в районе аэродрома шел сильный дождь. При этом неизвестно, были ли в самолете иностранные граждане.

Недавно в Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате погибли пять человек. Еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда он заходил на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет «Бекас» упал в Волгоградской области. Пилот, управлявший лайнером, погиб. Разрушений в районе падения самолета не зафиксировано. Также стало известно, что в индийском штате Мадхья-Прадеш в ходе учений разбились два истребителя ВВС Индии: Су-30 российского производства и Mirage 2000 — французского. Один пилот погиб, еще двое госпитализированы.