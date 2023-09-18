Военный эксперт рассказал, что могло случиться с пропавшим в США F-35B Военный эксперт Дандыкин: пропавший F-35B мог пролететь сотни миль без пилота

Фото: Air Force Staff Sgt. Thomas Barley

Истребитель F-35B, поиски которого ведутся сейчас в США, может пролететь сотни миль без пилотируемого управления, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он предположил, что неуправляемый самолет, пилот которого катапультировался в небе над Южной Каролиной, мог упасть на побережье.

Я думаю, что упадет он где-то на побережье. Надеюсь, ничего страшного не произойдет. Такое бывает. Может быть, виноват пилот, может, техника подкачала. <...> Лететь F-35B, если заправка хорошая, может сотни миль, — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что похожая ситуация произошла в СССР, когда советский летчик, пилотировавший МиГ-23, сообщил об отказе двигателя и катапультировался. Однако после этого двигатель возобновил работу, самолет выровнялся и, пролетев незамеченным над территорией нескольких стран НАТО, упал возле франко-бельгийской границы.

О внештатной ситуации с американским истребителем F-35B Lightning II у побережья Южной Каролины стало известно 18 сентября. Местные СМИ сообщили, что пилот самолета успел катапультироваться, сейчас военные занимаются поисками воздушного судна. Инцидент произошел около авиабазы морской пехоты Бофорт.