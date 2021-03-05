В США обеспокоены «вакцинной дипломатией» России и Китая

https://static.news.ru/photo/90897aee-5cd9-11ea-b401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Россия и Китай используют поставки вакцин от COVID-19 другим странам для решения своих дипломатических задач. Об этом заявила в пятницу, 5 марта, представитель Белого дома Джен Псаки.

Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии, — приводит слова Псаки «Интерфакс».

По словам представителя Белого дома, Штаты выступают за передачу вакцин в мире при помощи международных координационных механизмов, например COVAX.

Также Псаки отметила, что США намерены активнее помогать с вакцинами другим странам после того, как выполнят задачу по иммунизации собственного населения.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала второй по популярности в мире. Соответствующий рейтинг препаратов от патогена приводится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

На первом месте стоит препарат от англо-шведской фармацевтической компании, зарегистрированной в Великобритании, AstraZeneca. Её на своей территории зарегистрировали 49 стран мира против 45 государств, одобривших на своей территории использование российского препарата.