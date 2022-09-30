В США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия Блинкен: США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен

США не видят в действиях России каких-либо признаков подготовки к применению ядерного оружия, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России. В ответ на это Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он.