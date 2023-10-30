Попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля способна привести к недовольству даже среди избирателей-демократов, заявили колумниcты Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг в публикации для журнала Foreign Policy. По их мнению, свои действия хозяин Белого дома так и не объяснил.

Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца <...> должна волновать Газа или Украина. Он сказал, что если не остановить [президента РФ Владимира] Путина на Украине, то дальше тот пойдет на Польшу. Если человека не волнует Украина, то какое ему дело до Польши?задалась вопросом Эшфорд.

Крениг отметил, что Байден намеревался посвятить Украине речь из Белого дома с самого начала конфликта, однако его сравнение постсоветской республики с Израилем получилось «по-настоящему нелепым». Колумнист считает, что электорат американского президента не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке. По мнению Кренига, у Украины даже в настоящее время есть широкая поддержка среди демократов, однако они разделились по вопросу палестино-израильского конфликта.

Ранее колумнист журнала Responsible Statecraft Дэниел Ларисон заявил, что попытка Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю в один проект закончится неудачей. По его мнению, в итоге американский народ откажется поддерживать кого-либо вообще. Обозреватель уверен, что Байден приукрасил действительность, когда заверил, что победы Украины и Израиля «жизненно важны» для стратегической безопасности США.