В США назвали лучший истребитель в мире 19FortyFive: F-35 является лучшим истребителем в мире

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Американская летная боевая машина F-35 является лучшим истребителем в мире, считает издание 19FortyFive. К такому выводу экспертов подтолкнуло то, что две ранее не владеющие боевыми машинами страны НАТО Канада и Германия решили приобрести партию F-35. По мнению 19FortyFive, американский истребитель лучший выбор с точки зрения общей ценности, возможностей, цены и даже ремонтопригодности.

Канада уверена, что F-35 представляет собой лучший истребитель для нашей страны по лучшей цене для канадцев, — цитирует издание слова канадского премьера Джастина Трюдо.

В конце 2023 года стало известно, что Министерство обороны США заключило контракт с крупным производителем Lockheed Martin на закупку 127 истребителей F-35. Сумма контракта составляет более $7 млрд.

На сайте производителя истребителей ранее сообщалось, что новейший американский самолет F-35B разбился в США в ходе испытаний. Пилот успел катапультироваться.

До этого издание The Drive отметило, что истребитель F-35B подбил сам себя в ходе полета в районе полигона Юма (штат Аризона). Установленная на самолет пушка самопроизвольно выстрелила, ее снаряд попал в фюзеляж истребителя. Машина получила значительные повреждения, но пилот не пострадал. Ему удалось благополучно посадить истребитель.