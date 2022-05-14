В США назвали бесполезным оказание помощи Украине Конгрессмен Гетц заявил, что на Украине разворуют $40 млрд американской помощи

Фото Greg Nash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал коллег, которые проголосовали за предоставление Украине гуманитарной и военной помощи на сумму в $40 млрд. Он заявил, что эти средства будут разворованы украинскими чиновниками, сообщает CNS News.

Конгрессмен заподозрил законодателей в том, что истинной их целью является смена режима в России. Ради этого они не жалеют средств в ущерб американским семьям.

Для достижения этой цели они готовы направить в Киев миллиарды, которые наполнят карманы коррумпированных чиновников, — сказал Гетц.

Гетц добавил, что всего год назад США «проиграли войну против пастухов с винтовками», имея в виду Афганистан. Теперь же Вашингтон рвётся воевать со страной, у которой шесть тысяч ядерных боеголовок. При этом рядовые американцы остаются в неведении относительно происходящего и планов политиков.

В апреле президент США Джо Байден попросил конгресс выделить $33 миллиарда в качестве помощи Украине. Законодатели одобрили инициативу главы государства, увеличив сумму до $40 млрд.

Одним из противников предоставления Киеву такой помощи оказался сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он заявил, что сочувствует Украине и желает ей успеха, но не за счёт банкротства США.