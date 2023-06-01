В США напомнили о предупреждении Путина по Украине Американский обозреватель Гейнс: США не следовало вмешиваться в украинский конфликт

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс заявил, что Вашингтону не следовало вмешиваться в украинский конфликт. Люди не осознают, что Украина была частью СССР, отметил он в интервью Youtube-каналу Valuetainment.

США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР. Так как люди не понимают этого, я приведу пример для американцев, чтобы им стало яснее, так как многие из них не понимают геополитику в такой же мере, — сказал Гейнс.

Он предложил представить теоретическое вторжение Китая в Мексику. По его мнению, США на следующий же день «были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев».

Гейнс напомнил, что президент России Владимир Путин предупреждал Украину о том, что НАТО «лучше не пускать», поскольку это чревато проблемами. Обозреватель указал на то, что российский лидер «действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность».

Вашингтону следовало бы сосредоточиться на собственных проблемах, а не на Украине, заключил Гейнс.

Ранее журналист Питер Моричи статье для The Washington Times заявил, что Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы одержать победу на Украине. По словам обозревателя, политику в области безопасности в Европе определяет именно российский лидер, а не президент США Джо Байден.