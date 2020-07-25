В США могут выделить ещё $1 трлн на поддержку экономики

https://static.news.ru/photo/26f938dc-cf5a-11ea-a384-fa163e074e61_660.jpg Стивен Мнучин Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Республиканская партия США предложит выделить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.

Об этом сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News. По его словам, пакет поддержки включает новые прямые выплаты гражданам страны. Предложение должен принять конгресс, после чего документ должен будет подписать глава Белого дома Дональд Трамп.

Внутри пакета на $1 трлн есть наиболее приоритетные и срочные вещи, — сказал глава Минфина.

При этом в Демократической партии уверены, что предложенных республиканцами средств недостаточно, передают «Известия».

Весной правительство США выделило на поддержку экономики около $3 трлн. 24 апреля президент страны подписал законопроект о финансовой помощи в размере около полутриллиона долларов экономике для борьбы с пандемией коронавируса и её последствиями. Эксперты ожидают, что ВВП США во II квартале 2020 года упадёт на 25% в годовом выражении. Это станет самым ощутимым упадком экономики в истории Штатов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дефицит бюджета Соединённых Штатов в июне достиг рекордных значений — $864 млрд. Согласно данным американского Минфина, этот результат в два раза превышает майский показатель и почти в десять раз — цифры за июнь 2019 года.