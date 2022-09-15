В США мать троих утонувших детей обвинили в их убийстве CNN: в США мать троих утонувших детей обвинили в их убийстве

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Полиция Нью-Йорка задержала мать троих детей, которые утонули на Кони-Айленде в Бруклине в понедельник, 12 апреля. Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетних. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Тридцатилетняя мать троих детей, найденных без сознания на береговой линии Кони-Айленда в Бруклине, была арестована, ей предъявлено обвинение в их смерти, — сообщил телеканал.

Там также уточнили, что в настоящее время женщина находится в больнице и готовится пройти психологическое обследование.

В минувший понедельник правоохранители сообщили об обнаружении троих детей на береговой линии Кони-Айленда в Бруклине. Они были без сознания. Спасти детей не удалось.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском следователи начали проверку после обнаружения в одной из квартир тел мужчины и женщины без следов насильственной смерти. Вместе с телами взрослых в квартире находилась шестилетняя девочка.