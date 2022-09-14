В Подмосковье ребенка нашли в квартире с телами мертвых родителей В подмосковном Раменском шестилетнюю девочку нашли в квартире с телами умерших родителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Раменском следователи начали проверку после обнаружения в одной из квартир тел мужчины и женщины без следов насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и ГСУ СК по Московской области, передает РИА Новости. В сообщениях уточняется, что вместе с телами взрослых в квартире находилась шестилетняя девочка.

По имеющимся данным, тела мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены 13 сентября в квартире по улице Десантная в городе Раменское.

По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия, — говорится в сообщении СК.

Также в квартире находилась шестилетняя девочка. В настоящее время она помещена в больницу для обследования. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Сообщается, что семья не состояла на учете в органах комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Следовтели осматривюат место происшествия, назначено проведение сдмедэкспертизы с целью установления причин смерти.

В прокуратуре сообщили о намерении провести проверку того, как исполнялись требования законодательства о несовершеннолетних и проверку своевременности действий органов системы профилактики.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, причиной смерти взрослых могли стать наркотики.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы была обнаружена 12-летняя девочка без сознания с пакетом на голове. Врачи более часа пытались откачать ребенка, но тщетно. По данным СМИ, о насильственной смерти речь не идет — у ребенка передозировка. Данная информация официально не подтверждена.