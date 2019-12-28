https://static.news.ru/photo/e99ce182-66c3-11e9-a102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tony Hisgett/wikimedia.org

В американском штате Флорида арестовали гражданина КНР, фотографировавшего расположенные рядом с военными объектами правительственные здания. Мужчину заметили у базы ВМС США на острове Ки-Уэст рано утром 26 декабря.

Китаец ходил у забора, а затем проник на территорию, пройдя по лежащим в воде камням. Иностранца предупредили, что он зашёл на закрытый объект, однако это его не остановило. Военная полиция США увидела, как мужчина ведёт фотосъёмку на камеру мобильного телефона, сообщает Miami Herald.

Witnesses spotted Lyuyou Liao, 27, walking around a perimeter fence of the Naval Air Station in Key West and entering the military facility from the rocks along the water, according to a federal complaint. https://t.co/7jkAyLa2rQ — Stars and Stripes (@starsandstripes) December 28, 2019

Офицеры связались с федеральным агентом, который арестовал Люйоу Ляо по обвинению во вторжении на объект ВМС с целью фотографирования оборонных сооружений. 27-летний китаец на ломаном английском заявил, что снимал восход.

Ранее NEWS.ru писал, что военная полиция США задержала мужчину за попытку проникнуть на базу американской морской пехоты Кэмп-Шваб, которая расположена на северо-востоке острова Окинава в Японии. На допросе 24-летний Джонатан Эдвардс заявил, что преподаёт английский в одном из городов острова Хонсю.