Китаец ходил у забора, а затем проник на территорию, пройдя по лежащим в воде камням. Иностранца предупредили, что он зашёл на закрытый объект, однако это его не остановило. Военная полиция США увидела, как мужчина ведёт фотосъёмку на камеру мобильного телефона, сообщает Miami Herald.

Witnesses spotted Lyuyou Liao, 27, walking around a perimeter fence of the Naval Air Station in Key West and entering the military facility from the rocks along the water, according to a federal complaint. https://t.co/7jkAyLa2rQ