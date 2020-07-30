В США из-за пандемии могут оказаться нищими 12 миллионов американцев

https://static.news.ru/photo/02a2d2c0-d26d-11ea-b420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Ludwig/Global Look Press

Конгресс США должен расширить программу поддержки семьям, в противном случае свыше 12 млн американцев останутся за чертой бедности. К такому выводу пришли эксперты Urban Institute в ходе проведённого исследования.

Так, Соединённым Штатам прогнозируют рост уровня бедности до 11,9% уже к концу 2020 года. Это произойдёт, если власти страны не введут пособия по безработице, второй пакет стимулирующих мер, а также не расширят ежемесячные дотации на покупку продуктов в рамках SNAP (продовольственные талоны). Примечательно, что все перечисленные меры вошли в законопроект, который уже приняла нижняя палата парламента США, но пока не утвердил Сенат.

Многие семьи готовятся к трудным временам и нищете, поскольку поддержка от правительства прекращается, — приводятся в релизе слова одного из авторов исследования Грегори Аса.

Как уточняется, эффект от правительственных мер может иссякнуть уже к концу июля. Сильнее всего пострадают те семьи, в которых хотя бы один человек лишится работы. В таких домохозяйствах уровень бедности к концу года составит 15,6%. Среди темнокожих и латиноамериканцев таких будет 20%.

Самыми эффективными мерами поддержки являются прямые выплаты, считают авторы исследования. Они могут удержать выше черты бедности 8,3 млн жителей США. Также подчеркивается, что на прошлой неделе в стране за пособиями по безработице обратились более 1,4 млн американцев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заболели 17 212 478 человек, умер 671 591, исцелились 10 716 933. Больше всего заражений отмечено в США (4 426 982 случая), далее идут Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).

Россия находится на четвёртом месте по количеству заражений COVID-19. За последние сутки в РФ зафиксировали 5509 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 834 499. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки от заболевания скончались 129 человек. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 13 802. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 9322 человека и достигло 629 655.

Ранее NEWS.ru писал, что показатель валового внутреннего продукта в США во II квартале 2020 года снизился на 32,9%.