В США зафиксировано самое серьёзное падение ВВП за всю историю наблюдений

Показатель валового внутреннего продукта в США в II квартале 2020 года снизился на 32,9%.
Как
Сильнее всего пострадала сфера потребительских трат, на которую приходится до 70% всей экономической активности. В этой области зарегистрировано снижение на 34%.
Ранее NEWS.ru писал, что экономика ФРГ, по данным за II квартал 2020 года, потеряла 10,1% ВВП по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что также является максимальным спадом с начала учёта показателя. Об этом говорит предварительный анализ Федерального статистического агентства Германии (Destatis).
Российская экономика также пострадала от пандемии. По данным первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, экономические показатели РФ вернутся к прошлогоднему уровню лишь через полтора-два года. Она отметила, что наиболее сильное падение ВВП произошло в II квартале, аналогично с вышеупомянутыми государствами.
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