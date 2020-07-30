В США зафиксировано самое серьёзное падение ВВП за всю историю наблюдений

https://static.news.ru/photo/a4abe25c-d266-11ea-b95d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Показатель валового внутреннего продукта в США в II квартале 2020 года снизился на 32,9%.

Как передаёт The Independent, такое падение ВВП является абсолютным антирекордом за всё время ведения соответствующей статистики. Издание отмечает, что беспрецедентный спад в первую очередь связан с пандемией коронавируса. До этого максимальное снижение ВВП за квартал было отмечено в 1958 году во время президентства Дуайта Эйзенхауэра и составило 10%. Также в США вторую неделю подряд отмечается рост числа людей, обращающихся за получением льгот для безработных.

Сильнее всего пострадала сфера потребительских трат, на которую приходится до 70% всей экономической активности. В этой области зарегистрировано снижение на 34%.

Ранее NEWS.ru писал, что экономика ФРГ, по данным за II квартал 2020 года, потеряла 10,1% ВВП по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что также является максимальным спадом с начала учёта показателя. Об этом говорит предварительный анализ Федерального статистического агентства Германии (Destatis).

Российская экономика также пострадала от пандемии. По данным первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, экономические показатели РФ вернутся к прошлогоднему уровню лишь через полтора-два года. Она отметила, что наиболее сильное падение ВВП произошло в II квартале, аналогично с вышеупомянутыми государствами.