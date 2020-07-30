Экономика Германии рухнула на рекордные 10,1% в II квартале 2020 года

https://static.news.ru/photo/3e633bdc-d24b-11ea-8a07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Экономика ФРГ, по данным за второй квартал 2020 года, потеряла 10,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что является максимальным спадом с начала учёта показателя. Об этом говорит предварительный анализ Федерального статистического агентства Германии (Destatis).

В годовом выражении падение ВВП республики с поправкой на количество рабочих дней составляет 11,7%, по данным на 30 июля 2020 года. Экономисты прогнозировали в среднем уменьшение первого показателя на 9%, второго — на 11,3%, передаёт ведомство на своём официальном сайте.

Destatis передаёт, что в стране фиксируется резкое снижение объёма экспорта и импорта товаров и услуг, а также потребительских расходов, тогда как государственные траты увеличились. Итоговый отчёт по динамике ВВП Германии за II квартал опубликуют 25 августа 2020-го.

Кроме того, 30 июля ведомство рассказало, что число безработных в ФРГ в июле упало впервые с февраля 2020-го. Показатели сократились на 18 тысяч, до 2,923 млн граждан. Безработица сохранила июньский уровень — 6,4%. Это максимальный показатель с августа 2015-го. Эксперты считали, что число безработных возрастёт на 43 тысячи, а сам показатель увеличится до 6,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Количество открытых вакансий в ФРГ в июле рухнуло на 226 тысяч по сравнению с тем же месяцем предыдущего года — до 573 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская экономика вернётся к уровню 2019 года лишь через полтора-два года. Такие данные озвучила первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева. Таким образом, на скорое восстановление рассчитывать не приходится. Она также отметила, что наиболее сильное падение валового внутреннего продукта (ВВП) произошло во втором квартале текущего года.

Вместе с тем в перспективе, по её мнению, экономика будет постепенно восстанавливаться. В целом по итогам 2020 года падение ВВП ожидается на уровне 4,5–5,5%.