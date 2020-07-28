В ЦБ озвучили неутешительный прогноз о восстановлении экономики

https://static.news.ru/photo/daf1d8b4-d0cf-11ea-afab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российская экономика вернётся к уровню 2019 года лишь через полтора-два года. Такие данные озвучила первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева.

Таким образом, на скорое восстановление рассчитывать не приходится.

Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только, наверное, в первом квартале 2022 года и выход к тренду, который виделся до этого, наверное, к концу 2022 года, — цитирует Юдаеву «Царьград».

Она также отметила, что наиболее сильное падение валового внутреннего продукта (ВВП) произошло во втором квартале текущего года.

Вместе с тем, в перспективе, по её мнению экономика будет постепенно восстанавливаться. В целом по итогам 2020 года падение ВВП ожидается на уровне 4,5-5,5%.

Ранее, как писал NEWS.ru, Юдаева высказала мнение, что ситуация в российской экономике по многим показателям сейчас выглядит лучше, чем в других странах с развивающимися рынками. По её словам, на это повлияла политика «по предотвращению накоплений уязвимостей», которую регулятор проводил в предыдущие годы. Благодаря этому были созданы «буферы», которые сейчас используются для стабилизации ситуации.