В ЦБ назвали экономику РФ более стабильной, чем в развивающихся странах

https://static.news.ru/photo/1fddaf2e-5aa2-11ea-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева считает, что ситуация в российской экономике по многим показателям сейчас выглядит лучше, чем в других странах с развивающимися рынками. По её словам, на это повлияла политика «по предотвращению накоплений уязвимостей», которую проводил ЦБ в предыдущие годы. Благодаря этому были созданы «буферы», которые сейчас используются для стабилизации ситуации.

Ситуация в нашей стране по многим параметрам выглядит несколько более устойчивой, чем в похожих странах с развивающимися рынками или чем в предыдущие эпизоды с такой же высокой волатильностью в нашей стране, — цитирует ТАСС Юдаеву.

Как писал NEWS.ru, свой вариант новых мер поддержки и нацплан по восстановлению экономики предложил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Изменения необходимы из-за пандемии коронавируса. Сейчас наблюдаются низкие темпы роста экономики, стагнация доходов, и понятно, что страна не справится с этой ситуацией без новой модели развития, уверен Кудрин. Новая модель должна быть основана как на иерархических инструментах, так и на современных институтах.