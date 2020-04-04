США

В США число жертв коронавирусной инфекции превысило 7 тысяч человек

03:41, 04 апреля 2020
Фото: Alberico/Fotogramma/Ropi/GlobalLookPress

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в США достигло 7077 человек. Тест на COVID-19 в стране сдали более 1,4 млн жителей.

Отмечается, что за сутки в Соединённых Штатах умерли более двух тысяч человек. Такие данные приводит американский телеканал CNBC.

Количество зарегистрированных заражённых в стране 276 995 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По количеству смертей от коронавирусной инфекции США занимает третье место.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США будут тестировать на COVID-19 всех, кто может оказаться в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа или вице-президента Майкла Пенса.

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