В США число жертв коронавирусной инфекции превысило 7 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/ced4f034-760c-11ea-a5fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberico/Fotogramma/Ropi/GlobalLookPress

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в США достигло 7077 человек. Тест на COVID-19 в стране сдали более 1,4 млн жителей.

Отмечается, что за сутки в Соединённых Штатах умерли более двух тысяч человек. Такие данные приводит американский телеканал CNBC.

Количество зарегистрированных заражённых в стране 276 995 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По количеству смертей от коронавирусной инфекции США занимает третье место.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США будут тестировать на COVID-19 всех, кто может оказаться в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа или вице-президента Майкла Пенса.