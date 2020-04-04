В США число жертв коронавирусной инфекции превысило 7 тысяч человек

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в США достигло 7077 человек. Тест на COVID-19 в стране сдали более 1,4 млн жителей.
Отмечается, что за сутки в Соединённых Штатах умерли более двух тысяч человек. Такие данные
Количество зарегистрированных заражённых в стране 276 995 человек,
По количеству смертей от коронавирусной инфекции США занимает третье место.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в США будут тестировать на COVID-19 всех, кто может оказаться в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа или вице-президента Майкла Пенса.
Добавьте наши новости в избранные источники