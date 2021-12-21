В США библиотекарь заставил школьников воссоздать сцены холокоста

Библиотекарь начальной школы в Вашингтоне, округ Колумбия, вынудила учеников третьего класса воспроизвести холокост. Одному из ребят предложили сыграть роль Адольфа Гитлера, а другим — нацистов, роющих могилы для одноклассников. Директор образовательного учреждения в электронном письме проинформировал родителей о случившемся, а сотрудницу отстранили от работы на время разбирательства, сообщает Washington Post.

Отмечается, что школьники были в библиотеке для работы над самостоятельным проектом, но женщина решила поменять план урока и предложила поучаствовать в реконструкции. Она отвела роль Гитлера школьнику, который является евреем. Библиотекарь сказала, что евреи «портят Рождество», после того, как один из учеников поинтересовался, почему нацисты осуществили холокост.

Женщина попросила ребят никому не рассказывать о подобном занятии, но те сообщили об этом классному руководителю. По словам некоторых родителей, их дети были доведены до слёз.

Я хочу признать серьёзность этого плохого учебного решения, поскольку ученикам никогда не следует ставить задачу разыграть или изобразить какое-либо злодеяние, особенно геноцид, войну или убийство, — написал директор школы в электронном письме родителям.

Информацию о случившемся довели до Группы по комплексному альтернативному урегулированию и справедливости государственных школ округа Колумбия. В отношении библиотекаря начато расследование.

Ранее в Германии недалеко от Потсдама на месте могилы еврейского профессора Макса Фридлендера, останки которого перенесли в 1980 году, похоронили отрицателя холокоста Генри Хафенмайера. Протестантская церковь ФРГ осудила этот факт. Епископ Кристиан Стеблейн назвал это событие ужасным с точки зрения немецкой истории.