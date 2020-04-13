В США арестовали мужчину, специально покашлявшего на работников госпиталя

В США посетитель госпиталя снял с лица защитную маску и специально покашлял в сторону работников медицинского учреждения. 30-летний житель штата Коннектикут не придерживался правил и инструкций, принятых в больнице в связи с пандемией коронавируса.
Полицейские арестовали Роберта Гордона, ему предъявили обвинения в нарушении общественного спокойствия. Мужчина написал расписку, пообещав явиться на заседание суда, после чего его отпустили,
В Великобритании пьяную женщину, покашлявшую на полицейского, приговорили к трём месяцам лишения свободы. Нарушительница, которая кричала, что заражена коронавирусом, признала вину, писал NEWS.ru.
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