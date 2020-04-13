В США арестовали мужчину, специально покашлявшего на работников госпиталя

https://static.news.ru/photo/53ffe27c-7d6b-11ea-9c2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Global Look Press

В США посетитель госпиталя снял с лица защитную маску и специально покашлял в сторону работников медицинского учреждения. 30-летний житель штата Коннектикут не придерживался правил и инструкций, принятых в больнице в связи с пандемией коронавируса.

Полицейские арестовали Роберта Гордона, ему предъявили обвинения в нарушении общественного спокойствия. Мужчина написал расписку, пообещав явиться на заседание суда, после чего его отпустили, уточняет CTV News.

В Великобритании пьяную женщину, покашлявшую на полицейского, приговорили к трём месяцам лишения свободы. Нарушительница, которая кричала, что заражена коронавирусом, признала вину, писал NEWS.ru.