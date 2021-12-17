В США арестовали инженера-испытателя за шпионаж в пользу России

В США арестован по обвинению в шпионаже в пользу России 63-летниий житель Южной Дакоты, сообщается на сайте американского Минюста. Инженер-испытатель Джон Мюррэй Роу — младший ранее работал в компаниях — подрядчиках Пентагона. По версии следствия, он собирался передать российскому правительству секретную информацию по одному из вопросов национальной обороны США. В случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит наказание в виде пожизненного заключения.

В марте 2020 года Роу встретился с тайным сотрудником ФБР, который выдал себя за агента правительства России. В течение следующих восьми месяцев Роу обменялся более чем 300 электронными письмами с предполагаемым российским агентом, подтвердив свою готовность работать на российское правительство, и рассказал о своих знаниях секретной информации, касающейся национальной безопасности и военных интересов США, — рассказали в американском Минюсте.

Как говорится в сообщении ведомства, Роу-младший около 40 лет был инженером-испытателем у нескольких подрядчиков, работающих в сфере оборонной промышленности. Он занимался вопросами, касающимися аэрокосмических технологий ВВС США, у него также был допуск к информации категорий «секретно» и «совершенно секретно».

В результате Роу был идентифицирован как «потенциальная внутренняя угроза», после чего его уволили из оборонной компании. После этого агентами ФБР была проведена секретная операция в отношении инженера.

Согласно данным Минюста, в одном из писем к якобы «российскому агенту» Роу сообщил секретную информацию о национальной обороне в отношении нескольких операционных деталей систем радиоэлектронного противодействия, которые используют на военных истребителях США.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника посольства Великобритании в Берлине Дэвида С., обвиняемого в шпионаже в пользу России, могут экстрадировать в Британию. Власти Германии рассматривают соответствующий запрос британского правительства, направленный в прокуратуру Бранденбурга.