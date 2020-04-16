Пандемия коронавируса уничтожила индустрию ставок на спорт, зато оживила ставки политические. По настроениям букмекеров можно судить, каким американцы видят будущее страны. И судя по всему, они не исключают самые невероятные сценарии, например то, что президентом США в ноябре выберут губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, даже не выставлявшего свою кандидатуру. Каким бы маловероятным событием это ни казалось, за ним стоят реальные желания американцев: согласно недавнему опросу, Куомо обогнал по популярности единственного оставшегося в гонке кандидата от демократов Джо Байдена.

Стоит сразу оговориться, что в США делать ставки на политику запрещено, однако никто не мешает американцам пользоваться услугами британских онлайн-букмекеров. В Великобритании эта индустрия исторически развита: поставить деньги можно на всё — от исхода скачек до цвета новой шляпки королевы. Единственное негласное табу — смерть и страдания. Нигде в Британии букмекеры не примут ставку на количество жертв коронавируса или болезнь известной личности.

Конечно, большинство ставок на исход президентской гонки США приходится на двух главных кандидатов — Дональда Трампа и Джо Байдена. В течении года букмекеры предсказывали победу нынешнего главы Белого дома с вероятностью 60%, но коронавирус подкосил его позиции. Теперь вероятность его второго срока букмекерские конторы оценивают в 40%.

В разговоре с Politico представители индустрии отметили, что в последнее время им приходится принимать всё больше ставок на победу в президентской гонке губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, несмотря на то, что он неоднократно исключал возможность выставления своей кандидатуры. В данный момент букмекеры оценивают вероятность того, что Куомо займёт Овальный кабинет, в 3%, а ставки принимаются соответственно 1 к 33. Как полагают аналитики, те, кто бьётся об заклад за Куомо, вряд ли считают его победу наиболее вероятной. Скорее их манит возможность большого выигрыша при небольших вложениях.

Andrew Cuomo/Facebook

Кроме того, глава Нью-Йорка действительно пользуется огромной популярностью в последние дни. Недавний опрос The New York Post показал: 56% американцев хотели бы, чтобы Демократическая партия выставила своим кандидатом в президенты Эндрю Куомо. За кандидатуру Джо Байдена высказались 44% респондентов. Другие социологические исследования подтверждают этот тренд. По более раннему опросу Rassmussen, нью-йоркский губернатор уступил бывшему вице-президенту всего 1%: 45% против 46%.

Куомо оказался в непростом положении губернатора штата, на который в одно время приходилась треть всех случаев заражения коронавирусом в США. Тем не менее он сумел выйти из ситуации победителем, ежедневно проводя брифинги о борьбе его администрации с эпидемией. Собранность и ответственность, которую он продемонстрировал в общении с прессой, сделала его героем в глазах общественности. Почти 90% жителей Нью-Йорка одобряют его действия, это в два раза больше, чем общенациональная оценка деятельности администрации Трампа. И если Куомо постоянно находится на виду, то Джо Байден, напротив, ушёл в тень и практически приостановил свою кампанию из-за карантина.

Победа Куомо на праймериз демократов или на президентских выборах, безусловно, крайне маловероятна, но технически возможна. Большинство американских штатов, кроме восьми, разрешают избирателям вписывать имя своего кандидата в избирательный бюллетень, если оно там отсутствует. Семь штатов автоматически засчитают такие голоса, остальные требуют от «записных» кандидатов хотя бы формально заявить о своих намерениях выдвигаться. Так, нынешний сенатор от Аляски Лиза Меркауски в 2010 году победила на выборах в Сенат, хотя и проиграла праймериз. Её популярность в штате была так высока, что призыв массово вписывать её имя в избирательные бюллетени сработал, и она набрала больше голосов, чем её соперники.

Теоретически, так может случиться и с Куомо, но для успеха этого предприятия ему как минимум потребуется выпустить соответствующий призыв, так как не все американцы знают о такой возможности.

Кроме Куомо В США готовы поставить даже на победу Хиллари Клинтон или вице-президента Майка Пенса, но их шансы оцениваются ещё ниже — 1 к 50. При этом часть игроков полагает, что президентские выборы вообще не состоятся в ноябре.