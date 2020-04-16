Пандемия коронавируса уничтожила индустрию ставок на спорт, зато оживила ставки политические. По настроениям букмекеров можно судить, каким американцы видят будущее страны. И судя по всему, они не исключают самые невероятные сценарии, например то, что президентом США в ноябре выберут губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, даже не выставлявшего свою кандидатуру. Каким бы маловероятным событием это ни казалось, за ним стоят реальные желания американцев: согласно недавнему опросу, Куомо обогнал по популярности единственного оставшегося в гонке кандидата от демократов Джо Байдена.
Стоит сразу оговориться, что в США делать ставки на политику запрещено, однако никто не мешает американцам пользоваться услугами британских онлайн-букмекеров. В Великобритании эта индустрия исторически развита: поставить деньги можно на всё — от исхода скачек до цвета новой шляпки королевы. Единственное негласное табу — смерть и страдания. Нигде в Британии букмекеры не примут ставку на количество жертв коронавируса или болезнь известной личности.
Конечно, большинство ставок на исход президентской гонки США приходится на двух главных кандидатов — Дональда Трампа и Джо Байдена. В течении года букмекеры предсказывали победу нынешнего главы Белого дома с вероятностью 60%, но коронавирус подкосил его позиции. Теперь вероятность его второго срока букмекерские конторы оценивают в 40%.
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Кроме того, глава Нью-Йорка действительно пользуется огромной популярностью в последние дни. Недавний
Куомо оказался в непростом положении губернатора штата, на который в одно время приходилась треть всех случаев заражения коронавирусом в США. Тем не менее он сумел выйти из ситуации победителем, ежедневно проводя брифинги о борьбе его администрации с эпидемией. Собранность и ответственность, которую он продемонстрировал в общении с прессой, сделала его героем в глазах общественности. Почти 90% жителей Нью-Йорка
Победа Куомо на праймериз демократов или на президентских выборах, безусловно, крайне маловероятна, но технически возможна. Большинство американских штатов, кроме восьми,
Теоретически, так может случиться и с Куомо, но для успеха этого предприятия ему как минимум потребуется выпустить соответствующий призыв, так как не все американцы знают о такой возможности.
Кроме Куомо В США готовы поставить даже на победу Хиллари Клинтон или вице-президента Майка Пенса, но их шансы оцениваются ещё ниже — 1 к 50. При этом часть игроков полагает, что президентские выборы вообще не состоятся в ноябре.
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