Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 08:57

«Темные времена»: Байден раскритиковал политику нынешней власти в США

Байден заявил, что при нынешней власти США ждут темные времена

Джо Байден Джо Байден Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США ждут «темные времена» из-за нынешних властей, сообщила газета Politico со ссылкой на экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По его словам, это связано с возможными угрозами гражданским свободам и верховенству права в стране. Бывший глава государства также обвинил Конгресс США в бездействии.

Вы не можете приукрасить происходящее. Это темные времена, — сказал Байден.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при новой администрации остановил уже пять войн. Он отметил свой вклад в прекращение этих вооруженных противостояний во время открытия нового гольф-поля в его шотландском клубе Trump International Golf Links в Абердине.

До этого американист Малек Дудаков высказал мнение о проблемах со здоровьем у Дональда Трампа. Специалист провел параллель с его предшественником Джо Байденом, который также занимал высший государственный пост в преклонном возрасте. По прогнозу Дудакова, ситуация с двумя пожилыми лидерами подтолкнет американскую политическую систему к выдвижению более молодых кандидатов к выборам 2028 года.

США
Джо Байден
Дональд Трамп
власти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатку вновь затрясло
В Европе раскрыли выгоду для США от украинского конфликта
В Турции умерла 131-летняя долгожительница
Шаурма с гашишем обернулась для москвички уголовной ответственностью
ФСБ показала задержание собиравшего данные в Севастополе агента ВСУ
Чиновника из Минобороны Украины задержали за хищение средств
Водитель ВАЗа на полном ходу сбил ребенка на «зебре» в ЯНАО
Морские хищники отбирают добычу у жителей Сахалина
Россиянин «сливал» ВСУ военные данные и будет наказан
ВСУ ударили по торговому павильону с людьми
Стало известно расстояние от позиций ВС России до Константиновки
Грузовой автомобиль попал в крупное ДТП в Москве
В Белгородской области опробуют новый механизм оповещения об атаках дронов
Трамп подписал указ против Евросоюза и более 60 стран
Вскрылась правда о сфабрикованном против Трампа «сговоре с Россией»
В Европе ответили на слова Зеленского после потери Часова Яра
Синоптик подвел метеорологические итоги июля для Москвы
В Роскосмосе назвали сроки вывода МКС с орбиты
Юрист назвал возможно новый рычаг давления на Кехмана со стороны следствия
Бостонская катастрофа 1919 года: когда город залило патокой
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.