США ждут «темные времена» из-за нынешних властей, сообщила газета Politico со ссылкой на экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По его словам, это связано с возможными угрозами гражданским свободам и верховенству права в стране. Бывший глава государства также обвинил Конгресс США в бездействии.

Вы не можете приукрасить происходящее. Это темные времена, — сказал Байден.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при новой администрации остановил уже пять войн. Он отметил свой вклад в прекращение этих вооруженных противостояний во время открытия нового гольф-поля в его шотландском клубе Trump International Golf Links в Абердине.

До этого американист Малек Дудаков высказал мнение о проблемах со здоровьем у Дональда Трампа. Специалист провел параллель с его предшественником Джо Байденом, который также занимал высший государственный пост в преклонном возрасте. По прогнозу Дудакова, ситуация с двумя пожилыми лидерами подтолкнет американскую политическую систему к выдвижению более молодых кандидатов к выборам 2028 года.