В Пентагоне заявили о скорой поставке танков Abrams Украине Остин: обещанные США танки Abrams скоро попадут на Украину

Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Американские танки Abrams в скором времени будут переданы Киеву, заявил на заседании контактной группы по Украине в Германии глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости. При этом точную дату поставки он не назвал.

Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину, — сказал Остин.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что первые 10 танков Abrams Украина должна получить в середине сентября. Всего же Вашингтон обещал Киеву передать 31 боевую машину. Кроме того, США хотят поставить ВСУ вместе с бронетехникой снаряды с обедненным ураном.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в свою очередь предположил, что американские танки Abrams на Украину не попадут до осенней распутицы. По его мнению, причиной задержки их передачи Киеву может быть факт уничтожения российскими войсками британского танка Challenger. К такому выводу военкор пришел после новостей о том, что около 200 украинских военнослужащих останутся на базах США в Германии для дополнительного обучения управлению и обслуживанию Abrams.