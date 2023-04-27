В Пентагоне заявили, что США не хотят конфликта с Россией в Сирии

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Соединенные Штаты не стремятся к столкновению с Россией на сирийской территории, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Пентагона Патрика Райдера. Таким образом он отреагировав на статью в The Wall Street Journal о возросшем количестве инцидентов с участием российских и американских самолетов в небе над Сирией.

По вопросам, касающимся Сирии, наша основная цель — борьба с ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Мы не стремимся к конфликту с Россией и не хотим отвлекаться от своих обязанностей в Сирии, — подчеркнул он.

Райдер также добавил, что Штаты используют механизм «деконфликтинга», а также открытые и закрытые каналы общения с Россией по данной проблематике. Он отметил, что линия «деконфликтинга» функционирует и контакты с российской стороной продолжаются.

Ранее во вторник, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США, в интервью газете The Wall Street Journal заявил о росте числа инцидентов между ВКС России и ВВС США в Сирии, что повышает вероятность ошибки и столкновения.