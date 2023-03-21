В Пентагоне оценили шансы ВСУ провести успешное контрнаступление Генерал армии США Милли: ВСУ будет очень сложно вытеснить российские войска в 2023 году

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины будет очень сложно вытеснить российские войска в 2023 году в ходе запланированного контрнаступления, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона генерал армии США Марк Милли, сообщает Politico. Однако он отметил, что пока не видит признаков «перехода конфликта в состояние замороженного».

Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная. И в мире вероятностей я не думаю, что она высока, — заявил высокопоставленный военный.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские военные не смогут провести успешное контрнаступление на Артемовск, поскольку им придется затыкать бреши в окрестностях других населенных пунктов, переходящих под контроль ВС России. Он утверждает, что после того как российская армия взяла под контроль населенный пункт Красногоровка, ВСУ придется переправлять солдат и туда. Кроме того, в ближайшее время могут быть взяты Лиман и Авдеевка, убежден эксперт.

Военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил, что украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в сторону Мариуполя, дойти до Мелитополя и даже до Крыма. Но пока главная проблема для ВСУ — в Артемовске, считает эксперт. По его мнению, попытка контратаковать станет отчетом Киева перед Западом за поставки оружия и финансовую помощь.