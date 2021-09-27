В Пентагоне оценили новый ракетный запуск КНДР

Новый ракетный запуск со стороны КНДР не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников. Об этом говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

В тексте сообщения отмечается, что Штаты были осведомлены о ракетном пуске и в этой связи проводили «тесные консультации» с союзниками и партнёрами.

Хотя, по нашим оценкам, это событие не несёт непосредственной угрозы военнослужащим или территории США, а также нашим союзникам, ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР. Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается нерушимой, — говорится в заявлении военного командования, которое приводит ТАСС.

Ранее стало известно о новом запуске ракеты, который произошёл в 06:40 утра 28 сентября по местному времени (00:40 мск) с территории КНДР в восточном направлении. По предварительным данным, запущенный снаряд являлся ракетой малой дальности. Подобные запуски не запрещены резолюциями Совбеза ООН. Если в результате выяснится, что была запущена баллистическая ракета, она станет третьей подобной с начала года и шестым из известных испытаний ракетного оружия Северной Кореей.

Ракета была запущена непосредственно перед выступлением на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке постпреда КНДР при организации Ким Сона.

15 сентября сообщалось о том, что Северная Корея запустила с интервалом в пять минут две баллистические ракеты в сторону Японского моря.