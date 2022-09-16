В Пентагоне не увидели признаков повышения боевой готовности ядерных сил РФ Генерал Пентагона заявил об отсутствии повышения боеготовности ядерных сил России

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США не усматривают признаков повышения боевой готовности ядерных сил России, несмотря на резкое обострение международной напряженности, признал генерал ВВС Энтони Коттон, выдвинутый на пост главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США. По его словам, которые приводит ТАСС, США обладают «мощными, живучими ядерными силами», позволяющими сдерживать и Россию, и Китай.

Мы вместе с нашими партнерами по НАТО не видели, чтобы Россия что-то предпринимала, — сказал генерал.

Ранее сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян заявил, что ни Москва, ни Вашингтон не хотят ядерной катастрофы и проявляют сдержанность в вопросе ядерного оружия, несмотря на «всевозможные безумные санкции» и оказание давления на Россию. По его словам, применение ядерного оружия станет катастрофой для всего человечества.