Китайский аналитик объяснил, почему Россия и США проявляют сдержанность Аналитик Хаоян: Россия и США охраняют сдержанность, поскольку не хотят ядерной катастрофы

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Ни Москва, ни Вашингтон не хотят ядерной катастрофы, в этой связи, несмотря на украинский конфликт и различные антироссийские санкции, они проявляют сдержанность в вопросе ядерного оружия, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян. По его словам, Россия дает решительный отпор США.

Это финал, которого никто не желает, ни Россия, ни США, и именно поэтому, несмотря на ожесточенный конфликт на Украине, и несмотря на то, что США и Запад не жалеют сил на оказание помощи Украине, несмотря на всевозможные безумные санкции и оказание давления на Россию, несмотря на то, что Россия дает решительный отпор США и Западу, в вопросе ядерного оружия все они относительно сдержанны, — сказал Хаоян.

Он добавил, что после начала украинского конфликта предметом обсуждения в СМИ стала Третья мировая война. Аналитик объяснил появление этой темы тем, что все рассуждают о том, могут ли США и страны НАТО направить войска для участия в прямом столкновении с Россией, а также о том, возможно ли применение тактического ядерного оружия российской армией. Кроме того, по мнению эксперта, у людей возникает вопрос о том, будут ли применяться вооружения и техника более высокого уровня, в случае дальнейшей эскалации противоречий и конфликтов между двумя сторонами.

Хаоян отметил, что применение ядерного оружия будет не просто катастрофой между США и Россией. По его словам, это станет катастрофой для всего человечества.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США намерены обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала.