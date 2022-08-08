В Пентагоне назвали достаточным число переданных Украине РСЗО HIMARS Замглавы Пентагона Каль: в США считают достаточным число переданных Украине РСЗО HIMARS

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Колин Каль

Заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что в США считают достаточным число переданных Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Теперь у Пентагона находится в приоритете обеспечение бесперебойных поставок Киеву боеприпасов к ним, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Каль подчеркнул, что от Вашингтона Киев получил 16 установок, еще три идентичные установки M270 отправил Лондон и три РСЗО готовится передать Берлин.

У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок этих [управляемых реактивных снарядов] GMLRS, — пояснил представитель Пентагона.

В США 8 августа объявили о новом пакете военной помощи Украине, в нем оказались только «дополнительные боеприпасы для HIMARS».

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили 19 ракет, запущенных из американских РСЗО HIMARS, в Мелитополе, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве 8 августа уточнили, что снаряды были сбиты в селе Сухая Каменка, городе Мелитополе и поселке Антоновка. Кроме того, противовоздушные средства перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».