Российские средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО сбили 19 ракет, запущенных из американских РСЗО HIMARS, в Мелитополе, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что снаряды были сбиты в селе Сухая Каменка, городе Мелитополе и поселке Антоновка. Кроме того, противовоздушные средства перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Прудянка под Харьковом и Новая Каховка под Херсоном.

Кроме того, сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток российские ПВО сбили семь украинских БПЛА в районе Кирилловки, Мандрыкино и Кропивницком ДНР. Беспилотные летательные аппараты уничтожены в Барвенково, Долгеньком, Савинцах Харьковской области, а также в населенном пункте Барвинок Херсонской области.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что Украина совершила акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в районах Херсона и Запорожья. Там отметили, что обстрел из РСЗО был совершен украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища.