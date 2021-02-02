Жителям Орегона разрешили хранить небольшого количества наркотиков

https://static.news.ru/photo/062acd0c-6562-11eb-9e3b-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com

Орегон стал первым штатом в США, где разрешили хранить у себя в домах небольшое количество любых наркотиков. Теперь местные жители, у которых в жилище имеется некоторое количество запрещённых веществ, не попадают под уголовную ответственность.

Отмечается, что помимо этого в штате значительно улучшен доступ к лечению от наркотической зависимости. Кроме того, местные жители могут получить реабилитацию и другие услуги по снижению вреда.

Данный закон направлен на защиту людей от преследований, нападок и уголовной ответственности со стороны государства за употребление наркотиков, и теперь у них будет доступ к необходимой поддержке, — заявила исполнительный директор организации Кассандра Фредерик.

В ноябре 2020 года жители Орегона проголосовали за декриминализацию наличия небольшого количества тяжёлых наркотиков, включая героин и кокаин. Мера Measure 110 предполагает, что наличие определённого объема наркотиков, в зависимости от вида, будет наказываться штрафом в размере не более 100 долларов. Кроме того, нарушители вместо выплаты штрафа смогут пройти оценку на наличие наркотической зависимости, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что жители США на фоне весеннего пика пандемии COVID-19 начали страдать от передозировок опиатами на 42% чаще. Среди них наркологи выделяют фентанил и героин. Они похожи на эндорфины — вещества, управляющие в мозге человека центром удовольствия.

Попадая в организм, «отрава» соединяется с теми же нервными клетками, что и упомянутые гормоны. В результате граждане или животные испытывают мощнейший всплеск удовольствия. Из-за этого сходства биологи долгое время не могли разработать вакцины, способные научить иммунную систему распознавать наркотики и нейтрализовать их, не уничтожая при этом гормоны.