Жителям Орегона разрешили хранить небольшого количества наркотиков

Орегон стал первым штатом в США, где разрешили хранить у себя в домах небольшое количество любых наркотиков. Теперь местные жители, у которых в жилище имеется некоторое количество запрещённых веществ, не попадают под уголовную ответственность.
Отмечается, что помимо этого в штате значительно улучшен доступ к лечению от наркотической зависимости. Кроме того, местные жители могут получить реабилитацию и другие услуги по снижению вреда.
Данный закон направлен на защиту людей от преследований, нападок и уголовной ответственности со стороны государства за употребление наркотиков, и теперь у них будет доступ к необходимой поддержке, — заявила исполнительный директор организации Кассандра Фредерик.
В ноябре 2020 года жители Орегона проголосовали за декриминализацию наличия небольшого количества тяжёлых наркотиков, включая героин и кокаин. Мера Measure 110 предполагает, что наличие определённого объема наркотиков, в зависимости от вида, будет наказываться штрафом в размере не более 100 долларов. Кроме того, нарушители вместо выплаты штрафа смогут пройти оценку на наличие наркотической зависимости,
Ранее NEWS.ru писал, что жители США на фоне весеннего пика пандемии COVID-19 начали страдать от передозировок опиатами на 42% чаще. Среди них наркологи выделяют фентанил и героин. Они похожи на эндорфины — вещества, управляющие в мозге человека центром удовольствия.
Попадая в организм, «отрава» соединяется с теми же нервными клетками, что и упомянутые гормоны. В результате граждане или животные испытывают мощнейший всплеск удовольствия. Из-за этого сходства биологи долгое время не могли разработать вакцины, способные научить иммунную систему распознавать наркотики и нейтрализовать их, не уничтожая при этом гормоны.