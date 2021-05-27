В Огайо в США объявили первого победителя лотереи для привитых от COVID-19

https://static.news.ru/photo/eb89cce4-b4ce-11ea-8661-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Имя первого победителя проводимой властями лотереи для привитых от коронавируса объявили в американском штате Огайо. Сумма выигрыша составила $1 млн.

Ранее губернатор штата Майк Девайн сообщил, что пятеро взрослых, привившихся от коронавируса получат шанс стать миллионерами благодаря проводимой властями лотереи. Обязательным условием участия в лотерее является наличие прививки от коронавируса. Победителя будут объявлять по средам в течение пяти недель.

На этой неделе победителем лотереи Vax-A-Million стала Эбигейл Бугенске из деревни Сильвертон. Всего для участия в розыгрыше зарегистрировались почти три миллиона человек.

Ранее сообщалось, что семьи в Великобритании начали резко беднеть. Как пишет издание The Guardian, уровень нищеты достиг рекордного значения в этом столетии. Причиной стали рост трат на детей и увеличение арендной платы на жильё.