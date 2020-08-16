В Нью-Йорке умер младший брат Дональда Трампа

Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Митинг в знак солидарности с белорусами прошёл у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. На мероприятие собрались более тысячи людей.

Сообщение о проведении акции было опубликовано в Twitter. Митингующие в красно-белых футболках с шарами и флагами такой же расцветки требовали прекратить насилие в республике. Эти лозунги были написаны на плакатах....