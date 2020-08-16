В Нью-Йорке умер младший брат Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти 15 августа его брата Роберта. Младший брат хозяина Белого дома скончался на 73-м году жизни.
Письменное заявление Трампа распространила пресс-служба администрации США,
Мы будем по нему скучать, — заявил американский лидер.
Он назвал Роберта «не только братом, но и лучшим другом».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роберт Трамп госпитализирован в больницу в Нью-Йорке. Он тяжело болен и находится в палате интенсивной терапии госпиталя Mount Sinai. Характер заболевания брата президента не назывался.
Добавьте наши новости в избранные источники