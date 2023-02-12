В NORAD назвали причину закрытого неба над Монтаной NORAD: авиация США не обнаружила никаких объектов в небе над Монтаной, ограничения сняты

Фото: U.S. Air Force/wikimedia.org

Власти США сняли ограничения, введенные ранее на полеты в небе над штатом Монтана. Об этом говорится в заявлении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), его приводит РИА Новости. Отмечается, что никаких неопознанных объектов в воздушном пространстве обнаружено не было.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в сотрудничестве с NORAD 11 февраля ввело временное ограничение на полеты в воздушном пространстве центральной части штата Монтана, чтобы обеспечить безопасность воздушного движения в данном районе на период проведения операций командования. Данное ограничение снято, — говорится в сообщении.

По данным командования, военные заметили аномалию на радаре и подняли в воздух истребители для разведки. В результате никакого объекта, который можно было бы соотнести с радиолокационными изменениями, идентифицировано не было.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отдало распоряжение о закрытии воздушного пространства в ряде районов штата Монтана, граничащего с Канадой. Конкретных причин для этого шага авиарегулятор не указал. Вместе с тем отмечалось, что данная мера была принята «для поддержки операций Министерства обороны».

Сенатор-демократ от штата Монтана Джон Тестер заявил, что ему сообщили о некоем «объекте», появившемся в воздушном пространстве штата. По словам сенатора, он находится в тесном контакте с представителями администрации США и Пентагона по данному вопросу.