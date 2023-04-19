В NASA раскрыли планы по высадке на Луне астронавтов NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну не раньше второй половины 2025 года

Фото: Joel Kowsky/NASA/CNP/Global Look Press

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025-го или в 2026 году. Таковы актуальные планы миссии Artemis 3 («Артемида-3»), рассказал глава NASA Билл Нельсон на слушаниях подкомитета палаты представителей США, сообщает «Интерфакс».

Мы ожидаем, что Artemis 3 будет запущена через год [после Artemis 2], это может произойти в конце 2025 года, может состояться в 2026 году, — отметил американский астронавт, побывавший в космосе в 1986 году.

По его словам, экипажу предстоит состыковаться с посадочным аппаратом SpaceX. Два астронавта сойдут на поверхность Луны и проведут на ней шестидневную миссию. Прежде в NASA сроком для миссии Artemis 3 называли 2025 год.

Главной целью программы Artemis («Артемида»), обнародованной в сентябре 2020 года, называется возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя более 50 лет после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем. Вторая миссия программы Artemis 2 намечена на ноябрь 2024 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники космических агентств США и России регулярно встречаются, чтобы обсуждать безопасность космических аппаратов и меры для ее обеспечения. Об этом заявил инженер NASA Джон Пози. Он отметил, что Международная космическая станция — это партнерство, в котором участвуют различные страны, включая Россию.