Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) намерено потратить на развитие у украинской молодёжи «чувства ответственности за демократическое будущее» $38 млн. Об этом сообщил RT со ссылкой на программу «Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодёжь (UNITY)».

Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) намерено потратить на развитие у украинской молодёжи «чувства ответственности за демократическое будущее» $38 млн. Об этом сообщил RT со ссылкой на программу «Мероприятия...