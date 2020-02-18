Уильям Барр Уильям Барр Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный прокурор США Уильям Барр не планирует покидать занимаемый им пост. Об этом заявила его представитель Керри Кьюпек, комментируя появившуюся в прессе информацию о возможной отставке главы американского Министерства юстиции.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Барр размышляет об уходе с должности из-за твитов президента США Дональда Трампа о расследованиях ведомства. 

Как писал NEWS.ru, американский лидер рассказал, что его публикации в соцсети усложняют работу Барра. Трамп пояснил, что у него нет «голоса в СМИ», потому Twitter важен для него.

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