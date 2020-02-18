https://static.news.ru/photo/e21a11b4-52e0-11ea-8337-fa163e074e61_660.jpgУильям БаррФото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Генеральный прокурор США Уильям Барр не планирует покидать занимаемый им пост. Об этом заявила его представитель Керри Кьюпек, комментируя появившуюся в прессе информацию о возможной отставке главы американского Министерства юстиции.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что Барр размышляет об уходе с должности из-за твитов президента США Дональда Трампа о расследованиях ведомства.
Addressing Beltway rumors: The Attorney General has no plans to resign.