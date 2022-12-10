В Конгрессе США назвали «целью» голодомора в СССР контроль над Украиной Конгрессвумен США Каптур назвала голодомор средством установления контроля СССР над Украиной

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Власти СССР специально устроили голодомор на Украине, чтобы установить над ней «политический контроль», считает член Конгресса США Марси Каптур. Конгрессвумен заявила об этом в ходе выступления в палате представителей Конгресса США, сообщило RT со ссылкой со стенограмму. По словам Каптур, советское руководство использовало продовольствие и голод в качестве оружия, а сегодня тем же самым якобы занимается Россия.

Я выражаю солидарность с народом Украины и президентом страны Владимиром Зеленским, который недавно почтил память более 14 млн своих соотечественников, умерших во время голодомора — массового голода, специально устроенного Советским Союзом в начале 1930-х годов с целью подавления Украины и установления над ней политического контроля, — сказала парламентарий.

Каптур заявила, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине.

Украина, Америка с тобой. Весь мир с тобой, — добавила она.

Массовый голод в СССР в начале 1930-х годов стал следствием ошибок экономической политики, проводимой советским руководством. Киев трактует голодомор как целенаправленное уничтожение исключительно украинского народа, хотя его жертвами также стали миллионы людей по всей СССР. На Западе также не оставляют попыток исказить историю с целью демонизации России. Так, в Германии недавно одобрили резолюцию, которая определяет голодомор в СССР не иначе как геноцид.