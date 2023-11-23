В кишечнике американца нашли живую жужжащую муху В США врачи нашли в кишечнике пациента живую муху во время колоноскопии

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Американские врачи нашли в кишечнике мужчины живую жужжащую муху, сообщает The Sun. По информации издания, медики обнаружили насекомое во время профилактической колоноскопии.

Необычный инцидент произошел с 63-летним мужчиной из штата Миссури, который пришел в клинику на плановое обследование. При этом американец не жаловался на плохое самочувствие или неприятные ощущения. Процедура по обследованию толстой кишки проходила стандартно, пока врачи не наткнулись на живое насекомое.

Каким образом муха пережила воздействие желудочного сока и не погибла, для медиков остается загадкой. По их словам, это первый подобный случай за их карьеру. Как рассказал пациент, накануне перед процедурой он ничего не ел, а незадолго до колоноскопии употреблял только жидкость.

Ранее в подмосковной Черноголовке 15-летняя школьница проглотила 15 магнитных шариков. Она была в гостях, где увидела конструктор с небольшими деталями. Ради забавы девочка взяла шарики в рот, чтобы перекатывать их языком, но в один момент отвлеклась и рефлекторно проглотила. Медики обнаружили инородные предметы в тонком кишечнике подростка во время рентгена.