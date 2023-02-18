Блинкен заявил об отсутствии у США сомнений в победе Киева над Москвой

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев без сомнения одержит верх над Москвой в конфликте, передает РИА Новости. В ходе выступления на Мюнхенской конференции глава Госдепа призвал с «невероятной осторожностью» относиться к инициативам о прекращении огня.

У нас нет никаких сомнений по поводу победы и успеха Украины, — заявил Блинкен.

Он объяснил свои слова тем, что украинцы сражаются «за свою страну, за свою будущее, за свою землю».

По словам Блинкена, необходимо с «невероятной осторожностью» относиться к предложениям немедленного прекращения огня, поскольку это может либо заморозить конфликт, либо же дать России время восполнить силы и подготовиться к новому этапу противостояния.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета военной помощи более чем на $2 млрд. Они управляются с помощью системы GPS, а дальность действия снарядов составляет более 150 километров.

Газета The Times сообщила со ссылкой на украинские источники о готовности ВСУ использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что вопрос поставок Киеву ракет большой дальности обсуждался на встрече, которую он провел 8 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским.